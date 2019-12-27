بيان أسرة الشيخ ربيع هادي مدخلي

︎ . مسؤول الأوقاف الليبي التابع لحكومة الوفاق “الإخوانية” كان في زيارة للمدينة المنورة، وذهب لزيارة الشيخ ربيع مدخلي “سعودي”، ثم بعد الزيارة نقل كلام كاذب عن الشيخ ربيع مدخلي وأن الشيخ ضد الجيش الوطني الليبي. Advertisements وهذه عادة الإخوان الكذب والخداع والتدليس، هو جا للشيخ علي أساس إنها زيارة مريض ثم استغل الزيارة للترويج للأكاذيب وهنا رد الشيخ مدخلي على افتراءات الإخوان ????????????????





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