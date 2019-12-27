«مهرجان الإبل» تعتذر عن تغريدة رياضية

تقدمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باعتذار عن تغريدة رياضية وصفتها بغير الموفقة نُشرت على حسابها الرسمي على تويتر في وقت سابق وأساءت لناد رياضي لم تسمه.

وقالت الإدارة في تغريدة نشرها حسابها الرسمي على تويتر مساء الخميس، «تعتذر إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن التغريدة الرياضية غير الموفقة التي قامت بها الشركة التي تدير حساب المهرجان وأساءت من خلالها لنادٍ رياضي من أندية الوطن الغالية».

يُذكر أن الحساب نشر تغريدة مثيرة للجدل خلال مباراة الهلال والحزم جاء فيها، «حتى والهلال متعادل صغير الرياض يصيح».

وفى 15 ديسمبر الجاري، انطلقت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وينظِّمه نادي الإبل ويستمر حتى 18 يناير في الصياهد الجنوبية للدهناء.