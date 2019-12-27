نزيل بسجن بريمان: فخورون باهتمام وطننا.. وأمير مكة بالنيابة: كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز

زار الأمير بدر بن سلطان ‏أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة سجن بريمان بمحافظة جدة؛ حيث كان في استقباله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري ومدير سجون المنطقة المكلف العميد الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي وعدد من المسؤولين.

واطلع خلال الزيارة على عرض مرئي في مركز «ثقة» يتحدث عن أهداف المركز والبرامج المقدمة للمستفيدين منه، وبعد ذلك تجول في مرافق المركز واستمع خلالها لشرح عنه، إذ يحوي صالة أنشطة ومعامل للحاسب الآلي والرسم وسكن المستفيدين من النزلاء، بالإضافة إلى مقر مصنع جمجوم للأدوية الطبية الذي يقدم خدمات تدريبية للمستفيدين أثناء إقامتهم بالمركز.

وقال أحد النزلاء له خلال الزيارة: «شكرًا لكم ولجهودكم وفخورون باهتمام وطننا بنا، ونقدم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأنا اليوم أحمل رسالة قوية أوجهها للمجتمع إن المخدرات اتلفت شبابنا وعقولنا».

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وأضاف: «سنخرج من مركز ثقة ونحمل الرسالة هذه، وكلنا شكر وتقدير لوطننا ولشباب وطننا ولكل من وقف معنا فنحنا اليوم سعيدين وفخورين بهذا المركز ونحمد الله ونشكره»، ليرد الأمير بدر «كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز».

وشملت الزيارة مقر البيت العائلي؛ حيث اطلع فيها على ما يتم تقديمه من خدمات للمستفيدين وأسرهم أثناء زيارة ذويهم التي تتم في أجواء عائلية خاصة، وتضمنت الجولة فندق دار الضيافة.

وفي نهاية الزيارة شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة للتعاون في عدة جوانب.