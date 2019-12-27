السعودية اليوم / مصرع 9 أشخاص بحادث سقوط طائرة في كازاخستان



الما اتا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم بحادث سقوط طائرة كانت تقل 100 شخص قرب مدينة الما اتا في كازاخستان.

وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان أن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة "نور سلطان" و لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور أسمنتي ومبنى صغير.

وقالت الهيئة ومطار الما اتا إن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.

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07:30ت م

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