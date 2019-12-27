السعودية اليوم / مصرع ما لا يقل عن سبعة أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا



بوغوتا 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم أمس وفقد آخرون إثر فيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار، اجتاحت قرية بمنطقة تشابرال القروية بجهة توليما الواقعة وسط كولومبيا وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووقعت الفيضانات على مستوى منطقة لاس إرموساس واجتاحت على الخصوص قريتي إسكوبال ولا فيرجينيا.

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07:05ت م

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