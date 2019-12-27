اقتصادي / تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على تباين.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 95ر2 نقطة، أو ما يعادل 01ر0% ، ليصل إلى 27ر23921 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 78ر4 نقطة، أو ما يعادل 28ر0% ، ليصل إلى 98ر1735 نقطة.

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06:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.