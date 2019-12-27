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العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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العثور على قبور تاريخية في مكة المكرمة

الجمعة 27 ديسمبر 2019

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، مساء الخميس، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العثور على قبور قديمة في مكة المكرمة يعود تاريخها إلى القرن الـ13.

وذكرت أمانة مكة المكرمة في تغريدة: "أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة، تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هجريا (1288/1289 ميلاديا)".

وأضافت أنه سيتم التنسيق لتسليم هذه القبور التاريخية إلى الجهات المختصة.

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