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بالفيديو.. الجيش اليمني ينشر أسماء عناصر حوثية قتلت في الجوف
الجمعة 27 ديسمبر 2019
قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مواجهات مع الجيش اليمني، في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقال العقيد يحيي البعجري قائد كتيبة الواحب في لواء الحسم بحرس الحدود اليمني، إن المواجهات اندلعت، أثناء محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة، في جبال البان بالمهاشمه بمديرية خب والشعف.
وأكد البعجري، أن الجيش أحبط كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وأسر أحد قياداتها.
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