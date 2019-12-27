بالصور.. مآذن المسجد النبوي باسقة في سماء طيبة تشنف المسامع بالأذان

تعلو مآذن المسجد النبوي الشريف باسقة في سماء طيبة الطيبة، تصدح بالنداء الخالد خمس مرات يوميًا، وباستقامتها بارتفاع تجاوز مائة متر شاهدة على تاريخ عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلمًا معماريًا إسلاميًا.

وعلى مر العصور الإسلامية، تعد التوسعات السعودية هي الأكبر في تاريخ وعمارة المسجد النبوي توزعت على مساحته عشر مآذن؛ كل مئذنة مكونة من خمسة طوابق منها ست مآذن بُنيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بطول 104 أمتار تقريبًا، وفي نهايتها هلال بطول 6 أمتار يزن أربعة أطنان.

وفي هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتواصل الاهتمام والمتابعة منه شخصيًا بالمسجد النبوي الشريف، وتوفير كل ما يسهِّل على قاصديه من زوَّار المدينة المنورة.