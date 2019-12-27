تسليم الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العُلا

سلَّم محافظ العُلا سعادة راشد بن عبدالله القحطاني، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الفلل الجاهزة مشروع إسكان محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة؛ بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن بكر زيدان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في المحافظة.

يأتي هذا المشروع من بين المشروعات الجاهزة، التي يوفرها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، التي تتوزع في مختلف المحافظات على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى، التي يوفرها البرنامج وتشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ بالشراكة مع المطورين والأراضي المجانية، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والبناء الذاتي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

فيما عبَّر عددٌ من المستفيدين المُستلمين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية، ضمن مشروع إسكان العلا الذي يوفر 201 وحدة مع تكامل أعمال البنية التحتية، وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.

وقدَّم محافظ العلا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن؛ بمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه، لتوفير كل السبل والخدمات لجميع محافظات ومراكز المنطقة، وتوجيهاتهم المستمرة لتنفيذ المبادرات التنموية.

وأشاد بجهود وزارة الإسكان لتوفير الحلول والخيارات التمويلية والسكنية في جميع المناطق بتسهيل الإجراءات؛ بما يسهم في رفع نسب التملك.