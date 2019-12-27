إنفوجراف.. «المرور السعودي» يوضِّح الطرق المؤدية لمواقع احتفالات موسم حائل

أوضح المرور السعودي الطرق المؤدية لمواقع احتفالات موسم حائل، الذي ينطلق مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الـ10 من فبراير لعام 2020م.

ونشر المرور السعودي إنفوجرافًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح فيه الطرق المؤدية لمواقع احتفالات موسم حائل 2019/ 2020، قائلًا إنه بالنسبة لقصر القشلة، وسط منطقة حائل، فإنه يجب اتباع طريق الملك عبدالعزيز والاتجاه إلى المواقف الواقعة جنوب الفعاليات.

وفي شأن الوصول إلى منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن (شمال حائل)، فيجب اتباع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الشمالي) والاتجاه إلى المواقف المخصصة، أما المتجه لمتنزه مشار الوطني فعليه اتباع طريق جبة، وصولًا بدوار مشار والاتجاه غربًا على طريق مشار.

من ناحيتها، أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل استعداداتها لموسم حائل، الذي ينطلق مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الـ10 من فبراير لعام 2020م، وسط تنظيم العديد من البرامج والفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية والرياضية، وغيرها .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس زياد بن عيادة المصيول، أنه جرى تحديد 5 مواقع أثرية وتراثية وتهيئتها لاستقبال الزوار، شملت مدينة فيد التاريخية، ومبنى قصر القشلة التراثي، وقلعة «أعيرف»، وموقع التراث العالمي جبل أم سنمان بمدينة جبة، إلى جانب متحف حائل الإقليمي؛ حيث قامت الهيئة بأعمال ترميم لبعض المواقع، وتركيب اللوحات الإرشادية والتعريفية .