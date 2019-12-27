سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض مناطق المملكة، غدًا الجمعة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم: يستمر بمشيئة الله تعالى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما توقَّعت هيئة الأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعديه ممطرة على تلك المناطق.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على (مناطق جازان، عسير والباحة)، كما يُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، فسوف تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس: