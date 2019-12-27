نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المالكي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد الجندي سليمان بن محمد المالكي، من منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو وأسرة الشهيد المالكي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة؛ للدفاع عن الدين والوطن الغالي.