ضبط 51 مخالفًا للائحة الذوق العام بالرياض بينهم 29 امرأة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، ضبط 51 مخالفًا، (22 رجلًا و29 امرأة) مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 1440/8/4هـ، فقد جرى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 - 1441/4/28 هـ، ضبط (51) مخالفًا، (22 رجلًا و29 امرأة)، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

وأكَّد متحدث شرطة الرياض إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.