حادث يعيق الحركة المرورية على طريق الأمير عبدالله الفيصل بجدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم، وقوع حادث بجدة، تسبب في إعاقة الحركة المرورية.
وعبر الحساب الرسمي، لمركز العمليات، قال: وقع اصطدام بين شاحنة ومركبة على طريق الأمير عبدالله الفيصل باتجاه الشمال، بمحافظة جدة، مشيرًا إلى أن الحادث أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.
ولفت مركز العمليات إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.
في سياق متصل، وجَّه المرور السعودي عدَّة نصائح لقائدي المركبات، أثناء فترة كسوف الشمس اليوم الخميس.
وقال المرور السعودي، في إنفو جراف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسلامتكم؛ عند القيادة أثناء كسوف الشمس يجب تجنُّب النظر بشكل مباشر إلى الشمس، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند بدء الكسوف».
وطالب المرور، بالحفاظ على التركيز عند القيادة أثناء كسوف الشمس وابتعاد عن النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال الفترة من الخامسة والنصف صباحًا إلى السابعة وخمس وأربعين دقيقة، متمنيًّا للجميع قيادة آمنة.
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