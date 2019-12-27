عاجل-شرطة عسير: ضبط المعتدين على شاب في أبها

أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي يوم الخميس الموافق 29 ربيع الآخر 1441، عن قيام مجموعة بالاعتداء على مواطن وتصوير ذلك ونشره. فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، مواطنان ومقيم بالعقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم



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