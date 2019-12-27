

بانغي 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم بمواجهات مستمرة منذ أمس الأربعاء، بين عناصر ميليشيا مسلحة وتجار بحي في بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأفاد مسؤولون أمنيون أن القتال اندلع إثر حمل تجار في حي "بي كي 5" الأسلحة، اعتراضًا على الضرائب التي فرضتها الميليشيات، فيما أعلن المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا" بيلي أمينو ألاو عن إرسال قوة استجابة سريعة إلى المنطقة وأن القتال ما زال متواصلاً.

من جانب آخر أكد رئيس جهاز الدفاع المدني بأفريقيا الوسطى أن ما بين 40 و50 متجرًا أحرقوا إضافة إلى 4 أو 5 منازل.

وتشهد أفريقيا الوسطى منذ سنة 2014 م أعمال عنف، بعد الإطاحة برئيسها السابق فرانسوا بوزيزيه بانقلاب، غادر على إثره البلاد، وعاش بالمنفى في أوغندا، قبل أن يعود مؤخرًا.

// انتهى //

04:01ت م

0215





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا بمواجهات في جمهورية أفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.