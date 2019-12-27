

جيبوتي 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

وقعت جمهورية جيبوتي والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتمويل مشروعين بقيمة 8 ملايين يورو.

وسيخصص هذا المبلغ الذي تم التوقيع عليه بجيبوتي لتمويل مشروع لإصلاح وتطوير جهاز القضاء، فيما يُعنى الثاني بدعم جهود الحكومة الجيبوتية الرامية لمساعدة الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل، وتمويل المشاريع الخاصة بهم.

وأفاد الوزير الجيبوتي في الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إلياس موسي دواله في تصريح صحفي بعد التوقيع أن هذا التمويل سيساهم في دعم جهود الحكومة والهادفة إلى تطوير قطاع العدالة والارتقاء بأوضاع الشباب والاستجابة لتطلعاتهم.

// انتهى //

03:46ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / جيبوتي و الاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتمويل مشروعين بقيمة 8 ملايين يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.