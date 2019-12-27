السعودية اليوم / توغو تستضيف قمة أفريقية حول مكافحة الاتجار بالأدوية المزورة يناير المقبل



لومي 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أكد الرئيس التوغولي فور نياسينغبي أن أكثر من 120 ألف طفل دون سن الخامسة يموتون سنويًا في أفريقيا، بسبب الأدوية المزورة.

وأضاف الرئيس التوغولي أن حوالي 10 ٪ من المنتجات الصيدلية التي تباع في العالم مزورة، وفي القارة الأفريقية الوضع أسوأ بكثير، لأن هذا المعدل يصل إلى 60 %، في بعض المناطق.

وتستعد العاصمة التوغولیة لومي، لاحتضان أعمال قمة یشارك فیھا 6 رؤساء أفارقة، حول "مكافحة الاتجار بالأدویة المزورة في القارة" وذلك یومي 17 و18 يناير المقبل 2020. وینتظر أن یشارك في القمة التوغولیة المصغرة، إلى جانب رئیس البلد المضیف، كل من الرئیس السنغالي ماكي صال، والنیجري محمدو إسوفو، والغامبي آدما بارو، والكونغولي دنیس ساسو نغیسو، والأوغندي یوري موسفني.

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