اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 94ر105 نقطة، أو4ر0% ، ليصل إلى 39ر28621 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 53ر16 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 91ر3239 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 51ر69 نقطة ، أو 8ر0% ، ليصل إلى 39ر9022 نقطة.

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