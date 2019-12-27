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أسعار النفط تقترب من 68 دولارا للبرميل.. أعلى إغلاق في 3 أشهر
الجمعة 27 ديسمبر 2019
ارتفعت أسعار النفط نحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الخميس، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية قريبا وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 67.92 دولار للبرميل، مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 1.07%.
وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.93% لتغلق عند 61.68 دولار للبرميل. وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر/أيلول.
كانت الصين قالت أمس الأربعاء إنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن مراسم توقيع اتفاق التجارة، وذلك بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ سيوقعان اتفاق المرحلة 1.
ورفعت فكرة اتفاق مبرم الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.
كانت حرب التجارة التي دارت رحاها لنحو 17 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم قد نالت من النمو العالمي والطلب على النفط.
ورغم ذلك، صعد برنت نحو 25% في 2019، مدعوما بتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.
تدعمت الأسعار أيضا بعد أن قال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين بكثير.
وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، "قوة سوق الأسهم مع تراجع المخزونات الكبير وفقا لمعهد البترول الأمريكي يمنحانا قوة الدفع التي لدينا حاليا".
وأضاف "ومع تخفيضات إنتاج أوبك فإننا لا نجد مبررا لتكوين مراكز مدينة".
وظلت أحجام التداول متدنية بسب عطلة عيد الميلاد، والتي أخرت إصدار تقرير مخزونات النفط الرسمي يومين إلى غد الجمعة.
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