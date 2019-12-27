شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعد يدشن «موسم حائل» والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أمس، موسم حائل 2019م.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إنه في موسم حائل نتطلع إلى فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية ترسم للعالم لوحه فنية ملهمة, مؤكداً أن بلادنا تزهو بنجاحاتها وفعالياتها المتنوعة مشيداً بالطاقات والكوادر الوطنية التي أصبح النجاح عنوانها والإبداع شعارها.

وأكد سموه أن مواسم السعودية بما تقدمه من فعاليات أصبحت مصدر سعادة حقيقية لكافة أطياف المجتمع بفضل ما تجده من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة ورؤية ثاقبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الذي يحرص كل الحرص على إبراز مقدرات هذه البلاد وفرص الاستثمار فيها وتمكين شبابها وشاباتها ليكونوا أساساً لبناء منطقتهم وعامل جذب بفكرهم ومشروعاتهم في صناعة فرصها المتنوعة.

وأضاف سموه: "لقد وضعنا في موسم حائل كل تركيزنا على تحقيق هذه المستهدفات التي رسمها سمو ولي العهد ونتطلع لبلوغها بجهد وعمل وتعاون المسؤولين وأهالي المنطقة".

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وقال سموه: "إن حائل هي عراقة الماضي وواجهة المستقبل نتطلع من خلال موسمها إلى صناعة وجهه جديدة لأرض الأصالة ومعالم التراث وحكاية التاريخ فأهلاً بكم في موسم حائل مهد الكرم ومنبع الأصالة والعراقة والتاريخ".

بعد ذلك أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل انطلاق موسم حائل 2019م .

إثر ذلك ألقى سموه كلمة رفع خلالها باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - على الدعم السخي للمناشط والفعاليات المتنوعة التي تقام في المنطقة, مشيراً إلى أن النجاح يسجل للوطن وللمنطقة ولكافة الشركاء.

وقال سموه: "إن مملكتنا الغالية تنطلق نحو الأفاق بكل قدراتها وطاقاتها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن هذا الوطن يفتخر بجميع ثوابته ومقدراته وطاقاته".