شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» تعلن عن برنامج ابتعاث لإدارة الضيافة العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الشركة أن التقديم سيكون عبر موقع إلكتروني خاص، مشيرة إلى أن التسجيل في البرنامج سيستمر حتى يوم 18 من يناير، وستعلن شروطه للمتقدمين مع إطلاق الموقع.
وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة «نيوم» محمد التويجري، أن البرنامج سيوفر منحا دراسية لـ250 طالبا وطالبة من منطقتي تبوك ونيوم في تخصص إدارة الضيافة العالمية بمراحله التعليمية المختلفة، على مدى السنوات الثلاث القادمة، مضيفا إن البرنامج مصمم لأبناء المجتمع المحلي من كلا الجنسين، وسيشمل هذا العام طلاب مرحلة البكالوريوس مع إمكانية إضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع.
وقال التويجري: نحاول جاهدين أن نلحق أكبر عدد من الطلاب والطالبات الذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في «نيوم»، بالبرنامج، ولم يتبق سوى أسابيع قليلة على بدء الدراسة، وسوف تفتح أبواب القبول لهم مجددا في الفصول الدراسية اللاحقة، وأن العمل في البرنامج مستمر ولن يتوقف عند الدفعة الأولى.
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