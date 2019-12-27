شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يناقش القضايا المشتركة مع السفير الروسي والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوز لوف، العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين. كما تبادل الطرفان الأحاديث الودية خلال استقبال سموه للسفير الروسي في مكتبه بقصر الحكم أمس.

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