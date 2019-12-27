شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات السعودية الباكستانية والتطورات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع رئيس وزراء باكستان عمران خان التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس الوزراء الباكستاني خلال استقباله لسموه بمكتبه في إسلام آباد أمس.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بباكستان الشقيقة، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين. وكان سموه قد التقى في وقت سابق أمس خلال زيارته الرسمية لباكستان وزير الخارجية شاه محمود قريشي، بمقر وزارة الخارجية الباكستانية، وجرى خلال اللقاء بحث قطاع واسع من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.