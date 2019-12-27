شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 1.325 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 118.541 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
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