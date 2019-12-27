شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 1.325 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، من انتزاع 12 لغمًا مضادًا للأفراد، و397 لغمًا مضادًا للدبابات، وعبوتين ناسفتين، و914 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1.325 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الثالث لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 118.541 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويهدف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» في اليمن إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.