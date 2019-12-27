شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية من مركز الملك سلمان لحضرموت والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول أمس، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في مديرية رماه بمحافظة حضرموت أدوية ومستلزمات طبية. وقدم المدير العام لمديرية رماه أحمد صالح المنهالي الشكر الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ على ما قدمه من دعم طبي، الأمر الذي سيسهم في علاج المرضى والمصابين ورفد القطاع الطبي في مديرية رماه بجميع احتياجاته الأساسية.

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