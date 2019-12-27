شكرا لقرائتكم خبر عن 24 طنا مواد غذائية للسوريين بالمفرق الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق بالأردن، حيث بلغ عدد السلال الموزعة خلال المحطة السادسة 813 سلة غذائية تزن 24 طنًا استفاد منها 4.827 فردًا. ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية على الأشقاء اللاجئين في الأردن والتي تسهم في التخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء، وتسعى المملكة ممثلة بالمركز إلى الوقوف مع اللاجئين السوريين وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة.

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