شكرا لقرائتكم خبر عن خلال شهر.. تسليم مستشفى بقيق المتعثر للمقاول الجديد والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، خلال لقاء مع عدد من أعضاء المجلس المحلي بمحافظة بقيق مشاريع المحافظة الصحية.

وتناول الأعضاء سويد العتيبي، وظفر الدوسري، وعلي المري، وعلي عبدالهادي، خلال اللقاء آخر مستجدات مستشفى بقيق العام المتعثر، وفترة استكماله لخدمة الأهالي بالمحافظة.

وعلمت ”الخليج 365” بفتح مظاريف المقاولين المتقدمين لاستكمال المشروع، وأن تسليم المشروع للمقاول المعتمد سيتم خلال شهر للبدء في العمل والانتهاء منه.

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يذكر أن العمل بالمشروع بدأ منذ عام 1433هـ وتم حتى الآن إنجاز 70%، ويتسع لـ 100 سرير، إلا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على إغلاق موعد استلام العروض لاستكمال إنشاء وتسليم أعمال المشروع لم تعلن وزارة الصحة حتى الآن عن المقاول الجديد.

ويتكون المشروع من دورين، ويضم أقساما علاجية، مثل: العيادات الخارجية، والعلاج الفيزيائي، والغسيل الكلوي، والطوارئ، إضافة إلى الأقسام التشغيلية، مثل المختبر والأشعة، وأقسام الخدمات «الصيدلية، والتعقيم، والمغسلة، والمطبخ، والمستودع»، وأقسام الإدارة، التي تتضمن إدارة المستشفى والإدارات التابعة لها، إضافة إلى المكتبة، والسجلات الطبية، إلى جانب أقسام التنويم للرجال والنساء والأطفال، وقسم النساء والولادة والعناية المركزة وقسم العمليات.

وكانت ”الخليج 365” تناولت الموضوع في عدد سابق، وسلطت الضوء على المستشفى المتعثر منذ 5 سنوات، والذي ما زال يبحث عن مقاول جديد لإكماله.