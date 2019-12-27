شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير لوائح تقديم الخدمة الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد القاسم، أول أمس، خلال لقائه بمدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام د. عبدالله الربيش مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل والمشاركة، بهدف التبادل المعرفي ونشر مبادئ الإسعافات الأولية لدى الطلاب وتطوير سياسات لوائح تقديم الخدمة ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وتفقد القاسم الخدمات الإسعافية في المنطقة الشرقية، وزار خلال جولته مقر الهيئة بالمنطقة، واطلع على غرفة العمليات وآلية العمل فيها والبرامج والأنظمة المعمول بها في العملية الإسعافية، لا سيما مشروع المسعف الإلكتروني الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله-.

ويسهم المشروع في تسريع استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا؛ مما يجعل المستشفيات على اطلاع كامل بالحالة الإسعافية المنقولة إليها قبل وصولها بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويُعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020.

والتقى بعدد من المسعفين والمتطوعين والمتطوعات، واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم. وعقب ذلك زار مركز إسعاف الراكة، والتقى بمنسوبي المركز.