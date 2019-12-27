شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير لوائح تقديم الخدمة الإسعافية والان نبدء بالتفاصيل
وتفقد القاسم الخدمات الإسعافية في المنطقة الشرقية، وزار خلال جولته مقر الهيئة بالمنطقة، واطلع على غرفة العمليات وآلية العمل فيها والبرامج والأنظمة المعمول بها في العملية الإسعافية، لا سيما مشروع المسعف الإلكتروني الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله-.
ويسهم المشروع في تسريع استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا؛ مما يجعل المستشفيات على اطلاع كامل بالحالة الإسعافية المنقولة إليها قبل وصولها بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويُعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020.
والتقى بعدد من المسعفين والمتطوعين والمتطوعات، واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم. وعقب ذلك زار مركز إسعاف الراكة، والتقى بمنسوبي المركز.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير لوائح تقديم الخدمة الإسعافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.