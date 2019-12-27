شكرا لقرائتكم خبر عن اليوبيل الذهبي لـ«تعليم» حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

حصل تعليما حفر الباطن وعسير على اليوبيل الذهبي ضمن مشاركتهما في الاحتفاء باليوم الوطني لعام ١٤٤١هـ.

ونال اليوبيل الفضي كشافة المنطقة الشرقية، ورواد كشافة المجمعة والتعليم العام بالهيئة الملكية بينبع وتعليم وادي الدواسر، وجامعة الملك عبدالعزيز، ولجنة التنمية الاجتماعية بالشرافاء، وتعليم «الجوف ومحايل عسير، ومكة المكرمة، والأفلاج والقصيم»، وقطاع الكليات والمعاهد بالجبيل، والكلية التقنية بالأحساء، والمدينة المنورة، والتعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، ولجنتا التنمية الاجتماعية بالأفلاج، والشقيري.

وحصد اليوبيل البرونزي كل من تعليم الرياض وصبيا ونجران والطائف والباحة، والحدود الشمالية، وبيشة، والزلفي، ونادي الوطن، والبكيرية، والحوطة، والحريق، والدوادمي، وعنيزة، والمدينة المنورة، وظهران الجنوب، والمذنب، ومرشدات لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، ورواد كشافة صبيا، والزلفي، ولجنة التنمية الاجتماعية بالدلم، والفريق الكشفي بديوانية آل حسين، ولجنة التنمية الاجتماعية بأبو عريش، والكلية التقنية بالطائف والقنفذة، والمعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء والكلية التقنية بسراة عبيدة والمعهد الصناعي بنجران وتعليم رجال ألمع.