شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء تعثر الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

نظمت لجنة الأوقاف بغرفة الأحساء ندوة بعنوان «الأوقاف المتعطلة والمتعثرة بالأحساء»، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور عبداللطيف العرفج رئيس مجلس الإدارة وعدد من القضاة والمشايخ ورجال الأعمال وإعلاميين وطلبة علم.

وكشف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى سابقًا د.عبدالله اليحيى، خلال الندوة، عن أسباب تعثر الوقف، والتي تشمل: عدم توثيق الأوقاف في المحاكم وإقامة النظار عليها، وإهمال الناظر للوقف وعدم العمل على تنميته، وجهله بأمور الأوقاف وآليات الاستثمار والتنمية، وضعف الرقابة النظامية وفساد الذمم لبعض القائمين عليها، وتغير البيئة المحيطة به، وعدم تكوين مخصصات للأعمار فضلًا عن الخلل في إدارة الوقف، وعدم المؤسسية والحوكمة والشفافية.

وأوضح أن قيمة أصول الأوقاف الأهلية في المملكة تتجاوز 300 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة أصول الأوقاف العامة 54 مليارا، تُشرف الهيئة العامة للأوقاف على 14 مليارًا منها فقط، مؤكدًا أننا جميعًا أمام تحدي ومسؤولية عمارتها وتطويرها واستدامتها بما يمنع تعطلها أو تعثرها.

وبين أن الأوقاف الأهلية تسهم بنحو 49 % من الموارد المالية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في المملكة، مبينًا أن العقار يمثل ما نسبته 80 % من الأوقاف العامة التي تشرف عليها الهيئة. وأشار إلى أن عدد أعيان الأوقاف العامة التي تحت نظارة الهيئة يبلغ نحو 30 ألف وقفًا، مبينًا أن التاريخ يشهد بأن الأوقاف في الأحساء، فاقت كل الأوقاف في شبه الجزيرة العربية، مؤكدًا أن الوقف هو مخزون إستراتيجي للأمة في الأزمات والطوارئ فضلًا عن دوره كدعامة للقضاء على المشكلات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمالية للأمة.

ولفت إلى أن الهدف من استثمار الوقف هو المحافظة على أصله من الاندثار، والحصول على أكبر عائد للوقف، ونفع المستحقين بإعانتهم على تلبية حاجتهم، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الوقف واستدام كان الأجر مستمرًا للواقف، وكلما كان الموقوف عليه مستمرًا، كان الأثر أكبر وأنفع وأعظم.