شكرا لقرائتكم خبر عن توعية بأدبيات تصوير ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

نظّمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء أمسية فوتوغرافية بعنوان «الإعاقة صورة شمسية»، ضمن فعاليات مسابقة غرفة الأحساء الوطنية للتصوير في موسمها العاشر التي تشارك الجمعية في تنظيمها.

ويدور محور المسابقة حول حياة ذوي الإعاقة، وتحدياتهم، وإبداعاتهم، والعقبات التي تصادفهم.. تحت شعار «حياة ملهمة». وحضر الأمسية عدد من المهتمين والمصورين كان من أبرزهم الفنان الفوتوغرافي العالمي محمد الشبيب، وتناولت الأمسية التي قدمها يوسف الناصر، الحديث عن فنيات التصوير بحرفية، إضافة إلى التركيز على أدبيات تصوير الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوّه المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري بحرص الجمعية على تثقيف أفراد المجتمع بشأن فئات ذوي الإعاقة وأساليب التعامل الصحيحة معهم، وإطْلاعهم على ما يملكونه من قدرات وإمكانات، مضيفًا، إن اهتمام الجمعية ومشاركتها في تنظيم هذه المسابقة مع الغرفة يأتي كأحد أساليب نشر الوعي الذي تحمله الجمعية على عاتقها سعيًا لتمكين ذوي الإعاقة، وتذليلًا لإدماجهم بصورة فعّالة في المجتمع.