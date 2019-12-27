شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج مع فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
وناقش د. مشاط، خلال استقبال أبو الرب، والوفد المرافق له، بمكتبه في مكة المكرمة أمس، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.
وبحث الطرفان تنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة فلسطين. وقدم أبو الرب شكره وتقديره لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله- على ما يقدمونه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، خصوصا حجاج فلسطين، مقدمًا تهنئته للقيادة الرشيدة على نجاح موسم حج العام الماضي.
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