شكرا لقرائتكم خبر عن قياس رضا المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
ويشتمل الاستبيان على عدة محاور منها: تحديد الخدمات الإلكترونية التي قام المستفيد باستخدامها، وتقييمها بناء على سهولة الاستخدام ومرونة الإجراءات فيها، كذلك استطلاع آراء المستخدم حول سرعة استجابة المنصة للمدخلات من قبل المستفيد، وتحميل المحتوى، ووضوح الأدلة الإرشادية، ومقدرتها على تلبية الاحتياجات القضائية لدى المستفيد أو المترافع، إلى جانب القالب والتصميم الإلكتروني لمحتويات المنصة من حيث المرونة واختصار خطوات الاستخدام.
ويتيح الاستبيان لجميع المستخدمين إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم في جميع ما يتعلق بالصعوبات أو المعوقات التي تواجههم أثناء استعمال الخدمات الإلكترونية لديوان المظالم، والمتطلبات المستقبلية التي يقترحونها لتحسينها.
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