شكرا لقرائتكم خبر عن قياس رضا المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

أضاف ديوان المظالم، عبر منصة «معين الإلكترونية»، استبيانًا لقياس وتقييم مدى الرضا عن الخدمات الإلكترونية، ومدى سهولة الوصول للمحتوى القضائي إلكترونيًا من خلال عمليات الترافع التي توفرها المنصة، وذلك في إطار تعزيز جهود المشاركة مع المستفيدين، والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة، وكذلك التعرف على درجة الوعي لدى المستفيدين بأهمية الخدمات الإلكترونية التي يقدمها.

ويشتمل الاستبيان على عدة محاور منها: تحديد الخدمات الإلكترونية التي قام المستفيد باستخدامها، وتقييمها بناء على سهولة الاستخدام ومرونة الإجراءات فيها، كذلك استطلاع آراء المستخدم حول سرعة استجابة المنصة للمدخلات من قبل المستفيد، وتحميل المحتوى، ووضوح الأدلة الإرشادية، ومقدرتها على تلبية الاحتياجات القضائية لدى المستفيد أو المترافع، إلى جانب القالب والتصميم الإلكتروني لمحتويات المنصة من حيث المرونة واختصار خطوات الاستخدام.

ويتيح الاستبيان لجميع المستخدمين إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم في جميع ما يتعلق بالصعوبات أو المعوقات التي تواجههم أثناء استعمال الخدمات الإلكترونية لديوان المظالم، والمتطلبات المستقبلية التي يقترحونها لتحسينها.