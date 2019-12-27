شكرا لقرائتكم خبر عن 6 برامج تدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

يطلق الديوان العام للمحاسبة، الأحد المقبل، البرامج التدريبية، التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام، ومدينتي تبوك وأبها.

ويتضمن هذا العام تقديم 6 برامج تدريبية تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر، والمراجعة الآلية.

وأكد مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء د. سالم الغامدي، أن إعداد الديوان العام للمحاسبة لهذه البرامج يأتي في إطار توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، مضيفًا: إن الديوان من خلال هذه البرامج يستهدف رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.

وقال مدير عام إدارة التطوير الإداري عبدالله الثبيت، إن الديوان العام للمحاسبة درب ما يزيد على 700 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية خلال العام المنصرم، مضيفًا: إن خطة التدريب الحالية تستهدف شريحة أكبر من المتدربين من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة في ستة برامج مختلفة.