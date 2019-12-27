20 رسالة توعوية ضمن «لازم تعرف»

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وشددت هيئة المواصفات على ضرورة عدم إهمال وسائل السلامة في الرحلات البرية وذلك لتجنب ما وصفته بالأخطار الوخيمة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من حصول جميع المنتجات التي تعمل بالغاز على علامة الجودة السعودية، والحذر أثناء التعامل مع أسطوانات الغاز أثناء النزهات البريّة وفي المخيمات.
واستعرضت الهيئة من خلال عدة مقاطع مصورة عددًا من الأنواع الرديئة من تلك المنتجات، وأكدت أنها تمثل تهديدا مباشرا على سلامة المستهلك، منوهة بعوامل السلامة في الدفايات.
وتناولت الحملة التوعوية رسائل متنوعة عن السخانات واستخداماتها في فصل الشتاء، وأشار مختصون إلى ضرورة التأكد من مطابقة السخانات لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية قبل الشراء، ووجود كتيب الإرشادات، وتوافر صمامي أمان في السخان، ونصحت الهيئة بضرورة التأكد من تركيب سلك التأريض في السخانات لتجنب حوادث الانفجار والاحتراق.
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