شكرا لقرائتكم خبر عن 20 رسالة توعوية ضمن «لازم تعرف» والان نبدء بالتفاصيل

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أكثر من 20 رسالة توعوية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضمن حملتها «لازم تعرف»، في فصل الشتاء، وذلك لتعزيز الوعي العام بمفاهيم السلامة والطرق المثلى في التعامل مع عدد من المنتجات التي يكثر استخدامها في هذا الفصل.

وشددت هيئة المواصفات على ضرورة عدم إهمال وسائل السلامة في الرحلات البرية وذلك لتجنب ما وصفته بالأخطار الوخيمة، مشيرة إلى ضرورة التأكد من حصول جميع المنتجات التي تعمل بالغاز على علامة الجودة السعودية، والحذر أثناء التعامل مع أسطوانات الغاز أثناء النزهات البريّة وفي المخيمات.

واستعرضت الهيئة من خلال عدة مقاطع مصورة عددًا من الأنواع الرديئة من تلك المنتجات، وأكدت أنها تمثل تهديدا مباشرا على سلامة المستهلك، منوهة بعوامل السلامة في الدفايات.

وتناولت الحملة التوعوية رسائل متنوعة عن السخانات واستخداماتها في فصل الشتاء، وأشار مختصون إلى ضرورة التأكد من مطابقة السخانات لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية قبل الشراء، ووجود كتيب الإرشادات، وتوافر صمامي أمان في السخان، ونصحت الهيئة بضرورة التأكد من تركيب سلك التأريض في السخانات لتجنب حوادث الانفجار والاحتراق.