شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف نزيل يؤدون اختباراتهم في السجون والإصلاحيات والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات مرحلة تعليم الكبار «محو أمية» 900 نزيل، والمرحلة المتوسطة 1000 نزيل، والمرحلة الثانوية 1500 نزيل، والمرحلة الجامعية أكثر من 700 نزيل.
وهيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم، وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والكماليات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في جوٍ هادئ ومناسب.
وتتعاون المديرية العامة للسجون في ذلك مع وزارة التعليم، ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق الذين يقدمون المناهج والشرح للنزلاء والنزيلات داخل السجون طيلة السنة، من خلال مدارس متكاملة التجهيزات ومعلمين أكفاء وأعضاء هيئات تدريس في العديد من التخصصات الجامعية.
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