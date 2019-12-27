شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الخدمة الموحد لخدمة حجاج أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. بدر أن المؤسسة تعمل باستمرار على تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والتقنية لحجاج بيت الله العتيق، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة - يحفظها الله- الرامية إلى تقديم كل ما يمكن الحجاج من أداء فريضة الحج في راحة واستقرار، لافتًا إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج من شأنها تحقيق التناغم في تقديم شرف الخدمة والوصول بها إلى التميز والإبداع.
من جهته، نوه وزير الإرشاد والحج والأوقاف بأفغانستان بالخِدْمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء الفريضة بيسر وسهولة، مبينا أن موسم الحج يشهد في كل عام تطورات جديدة وخدمات مباركة وتسهيلات جمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد الخدمة الموحد لخدمة حجاج أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.