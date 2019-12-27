شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الخدمة الموحد لخدمة حجاج أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا، د. رأفت بدر، مع وزير الإرشاد والحج والأوقاف بأفغانستان مولوي عبدالحكيم، عقد الخدمة الموحد لخدمة حجاج أفغانستان، خلال موسم حج هذا العام 1441هـ.

وأكد د. بدر أن المؤسسة تعمل باستمرار على تسخير كامل الطاقات الآلية والبشرية والتقنية لحجاج بيت الله العتيق، بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة - يحفظها الله- الرامية إلى تقديم كل ما يمكن الحجاج من أداء فريضة الحج في راحة واستقرار، لافتًا إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج من شأنها تحقيق التناغم في تقديم شرف الخدمة والوصول بها إلى التميز والإبداع.

من جهته، نوه وزير الإرشاد والحج والأوقاف بأفغانستان بالخِدْمات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء الفريضة بيسر وسهولة، مبينا أن موسم الحج يشهد في كل عام تطورات جديدة وخدمات مباركة وتسهيلات جمة.