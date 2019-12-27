خاص.. الزمالك المصري يحدد 4 شروط للتعاقد مع عبدالله السعيد

تلقى نادي الزمالك المصري عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، للتعاقد مع عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد السعيد (34 عاما) مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان خلال يناير/كانون الثاني المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وأوضح مصدر لـ"العين الرياضية"، أن مجلس إدارة الزمالك يرحب بالتعاقد مع اللاعب، في ظل خبراته الكبيرة وظهوره بمستوى مميز مع بيراميدز، وأيضا الأهلي سابقا.

Advertisements

وأكد المصدر أن التعاقد مع اللاعب من عدمه يتوقف على عدة عوامل؛ الأول يتمثل في موقف الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من إتمام الصفقة.

وأوضح أن كارتيرون يفضل التعاقد مع مهاجم جديد في يناير، علما بأن الزمالك لا يمتلك سوى مقعد وحيد شاغر في قائمته.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى كالمقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب، بخلاف العروض العربية التي تلقاها السعيد في الأونة الأخيرة وموافقة بيراميدز على رحيله في يناير من عدمه.

يذكر أن عبدالله السعيد يعتلي صدارة هدافي الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن برصيد 9 أهداف، ويبتعد عن نادي الـ100 بفارق هدف واحد فقط.

يذكر أن السعيد وقع سابقا على عقد انتقاله للزمالك بعد انتهاء ارتباطه مع الأهلي، قبل أن يتراجع ويقرر الاستمرار مع "القلعة الحمراء"، إلا أن إدارة الأخيرة اتخذت قرارا بعرضه للبيع ومنه انتقل إلى أهلي جدة السعودي ثم عاد إلى بيراميدز.