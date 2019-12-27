مصادر: منح السجل التجاري للمتقدمين دون ربطه بالجهات المشرفة على النشاط

كشفت مصادر، عن أن وزارة التجارة والاستثمار بدأت قيد المتقدمين إليها في السجل التجاري؛ دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط. وأوضحت مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل»، أن التاجر ليس له الحق في ممارسة نشاطه قبل حصوله على تلك الموافقة، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري.

وحسب المصادر، فإن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بعد التنسيق مع الجهة المعنية؛ بإجراء ما يلزم من تعديلات تتعلق بتنفيذ هذا التوجيه. وأشارت المصادر، إلى أنه ستتم إزالة عبارة «النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من اسم الجهة المرخصة» من السجل التجاري، وإتاحته بشكل إلكتروني لرفع كفاءة الرقابة اللاحقة من قلب الجهات المرخصة.