أعلنت شركة المياه الوطنية عن الوصول للمحطة الأخيرة في رحلة التحول الرقمي، حيث طلبت من المشتركين في 4 مناطق معرفة رقم الحساب الجديد للفواتير بعد تغييره.
وأوضحت الشركة عبر حسابها على تويتر أنه تم تغيير أرقام حسابات العقارات، لعملاء الشركة في 4 مناطق هي: القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وأنه لمعرفة رقم الحساب الجديد لفواتير عقاراتهم، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة. كما أرفقت الشركة مقطع فيديو توضيحياً عن كيفية الاستعلام عن رقم الحساب الجديد، حتى يستخدمه المشتركون مستقبلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: “شركة المياه” تُطلب من مستفيدي 4 مناطق معرفة رقم الحساب الجديد للفواتير بعد تغييره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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