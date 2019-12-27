رئيس هيئة الترفيه: عدد زوار فعاليات “موسم الرياض” وصل 11 مليون زائر

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، أن عدد زوار فعاليات “موسم الرياض” وصل إلى 11 مليون زائر حتى اليوم.

ويشهد موسم الرياض الذي تستمر بعض فعالياته حتى مارس 2020، تقديم أنشطة ترفيهية وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات تستهدف مختلف شرائح المجتمع. ويهدف الموسم – الذي يعد أضخم مواسم هيئة الترفيه- إلى استقطاب نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين، ومن السياح القادمين من خارج المملكة.