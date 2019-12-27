سقطت طائرته أثناء عمله في إحدى المحميات.. منح وسام الملك عبدالعزيز لأسرة الشهيد الطيار “النصير”

سلّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم الخميس في مقر الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير.

وكان النصير قد استشهد إثر سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء أدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، يقوم بمساندة الدوريات الأرضية، في متابعة مخالفين، داخل المحمية. وأوضح “الفضلي” أن التكريم تقدير لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة، ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.