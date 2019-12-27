︎ . تداول المغردون مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي لشخص يقوم بتهديد شخص بقتله لينتشر بعد ذلك مقطع فيديو للطرف الآخر حيث يقوم بخطفه ويصوره مع مجموعة أخرى حيث انتشرت مطالبات الرأي العام للقبض عليهم جميعاً





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كانت هذه تفاصيل خبر هدده بالقتل .. و الطرف الآخر يخطفه و يصوره و مطالبات بالقبض عليهم جميعاً #خطف_شاب_في_ابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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