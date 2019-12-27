النيابة العامة تناقش تعزيز التعاون مع النقل

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة أمس، وزير النقل المهندس صالح بن علي الجاسر، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة النقل، من خلال عقد عدد من اللقاءات لتبادل وجهات النظر، ومناقشة بعض الجوانب التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل المشترك، وسبل تعزيزها وتفعيلها.
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