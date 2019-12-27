إنجاز 95% من المتوسطة والثانوية

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، في نهاية دوام أمس، أعمال رصد وإدخال نتائج المرحلة الابتدائية، في كل المدارس لقطاعي البنين والبنات.

في حين تم استكمال ما يزيد على 95% من اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، وذلك في أكثر من 1600 مدرسة، تمثل كل المراحل الدراسية الثلاث، للفصل الأول من العام الدراسي 1441، إذ تستكمل اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية الأسبوع القادم.

وبيّنت مديرة إدارة الاختبارات والقبول لقطاع البنات، نورة العودة، أن اللجان العاملة، والفرق الميدانية في المدارس والقاعات الدراسية، أتمت أعمال الإنجاز والإنهاء لاختبارات المرحلة الابتدائية، المتوقع تسليم نتائجها وإشعاراتها مطلع الأسبوع القادم.

مضيفة بأن المرحلة المتوسطة والثانوية للبنات قطعت ما يزيد على 95% من أعمالها في التصحيح والرصد والإدخال للدرجات، ليتم استكمال جميع الاختبارات، ونشر وإعلان النتائج قبل نهاية الأسبوع القادم.