3 مسارات جديدة ومحطات ذكية في جدة

ويمارس محبو الدراجات الهوائية التي انتشرت بعد تخصيص مسار كامل لهم على الواجهة البحرية من قبل أمانة جدة والتي تنشط في المساء حتى أصبحت هذه الرياضة مقصدا للفتيات والشباب الراغبين بتعلم ركوب الدراجة أو ممارستها ببراعة، وتوجد محلات تجارية في منطقة الكورنيش لتأجير الدراجات الهوائية، وهناك من يشتري دراجته الخاصة.
وبدا كورنيش جدة مختلفا بعد افتتاح واجهته البحرية، ما فتح بابا واسعا للأنشطة والفعاليات، كان أبرزها رياضة ركوب الدراجات للنساء بعد قيادتهن للسيارات، إذ أتاح فريق (بسكليتة) فرصة كبيرة لأكثر من 500 سعودية لممارسة هذه الهواية بما لها من فوائد إيجابية، وكسر الصورة النمطية وتقبل رياضة المرأة بكافة أنواعها.
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