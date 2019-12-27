الكنترول السري صندوق أسود لاجتياز الاختبارات

تعد لجنة الكنترول وغرفتها السرية في مدارس التعليم، الصندوق الأسود لإنجاح خطة تنفيذ الاختبارات، حيث يشترط في الأعضاء المكلفين بالعمل في اللجنة توفر الخبرة والانضباط والدقة والتحلي بصفات الهمة والحيوية والصبر.

منطلق النجاح

أوضح مدير مكتب التعليم في محافظة حبونا فيصل آل رشة، أن لجنة كنترول الاختبارات تعتبر من منطلقات النجاح الرئيسية للعمل المؤسسي، وتتطلب اختيار فريق العمل الذي يتصف بالخبرات المهنية والتنظيمية والسرية في إجراءات توزيع الأسئلة واستلامها، واستكمال التصحيح والمراجعة والرصد، وفق تسلسل موثق بالمستندات الرسمية وبإشراف قائد المدرسة، لتتحقق معايير التقييم الموضوعية التي تعطي النتائج الحقيقية للمستويات التحصيلية.

أهم اللجان

قائد مدرسة الغزالي الثانوية بنجران ضيف الله آل دويس قال: لجنة الكنترول تعتبر أهم اللجان كونها أساس إخراج الامتحانات، وأوضح قائد ثانوية الفارابي أحمد البلالي عن مراحل العمل في لجان الكنترول،‬أن اللجان تعد جميع المطبوعات الخاصة بالامتحانات حتى إعلان النتيجة واستلام كشوف بأسماء الطلاب المتقدمين لاختبار في كل صف وبياناتهم من شؤون الطلاب، بالإضافة إلى إعداد كشوف الرصد مدون بها أرقام الجلوس وحالة القيد مع المراجعة والتأكد من صحتها، وإعداد كشوف المناداة ودليل اللجان لكل صف، فضلا عن إعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب وتسليمها قبل الاختبارات، وإعداد جدول الاختبارات، وتدوين أرقام الجلوس على مقاعد الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز أوراق الأسئلة وعدها وترتيبها، وفحص وختم أوراق الإجابة.

توزيع العمل

أضاف البلالي: خلال مرحلة سير الاختبارات يقوم رئيس اللجنة بتوزيع العمل على أعضاء الكنترول، مثل لجنة مراجعة الأوراق ووضعها في الأغلفة وتسليمها إلى مراقب الدور مع كشوف الغياب، واستلام أوراق الإجابة بعد الاختبار من مراقب الدور، ومراجعتها وترتيبها وتسليمها للكنترول، ومن ثم تسليم الأوراق إلى معلمي المواد بموجب محضر استلام وتسليم، مع نموذج أسئلة ونموذج إجابة، واستلام الأوراق بعد التصحيح ومراجعتها وفرزها، والتأكد من مطابقة الدرجات وتسليمها للجنة الرصد، ثم تأتي مرحلة ما بعد الاختبارات التي يتم من خلالها عمل المراجعة النهائية لكشوف الرصد قبل تبييضها وحفظ جميع أوراق الإجابة في مظاريف وتغليفها وتسليمها لشؤون الطلاب.

رصد الدرجات

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حول الأخطاء أو المواقف التي قد تحدث مع لجنة الكنترول، قال وكيل مدرسة الفارابي حسن بالحارث، إن اللجنة حساسة جدا ومن الصعب أن تحدث أخطاء، لأنه يتم اختيار أعضائها بدقة ويكونون من المتميزين، ولكن قد تحدث بعض الأخطاء الشائعة مثل نقص ورقة مثلا يكون العدد الكلي 150 ونجدها 149، فتحدث ربكة، وبالعادة نجدها على طاولة الطالب، وهذه تسبب لنا بعض المشاكل، وأضاف المرشد الطلابي علي آل عقيل أن أغلبها تكون أخطاء في عملية رصد الدرجات أثناء تعبئة الكشوف بعد الصحيح، ويتم اكتشافها بعد عملية المراجعة وقبل الرصد النهائي في برنامج نور، وبذلك تكون عملية الخطأ نادرة جدا.

من مهام لجنة الكنترول

توزيع المهام بين أعضاء اللجنة

وضع أسئلة الاختبار في أغلفة

خاصة وتسليمها إلى الملاحظين مع كشوف الغياب

استلام أوراق الإجابة بعد الاختبار من الملاحظين وتسليمها للجنة السرية

تسليم الأوراق إلى معلم المادة بمحضر تسليم وتسلم مع نموذج أسئلة ونموذج إجابة