الإطاحة بـ 5 مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن

أطاحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة في وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة القرارة، بـ 5 جناة مقيمين اثنين منهم من جنسيات بنجلادشية وباكستاني واثنين من جنسية ميانمار، قاموا بانتحال شخصيات رجال أمن وسلبوا عدة ضحايا من أبناء جلدتهم بمكة المكرمة، وذلك بعد إيهام الضحايا بمشروعية كونهم رجال أمن وسلب أموالهم وأجهزتهم الهاتفية. وعلمت «دوت الخليج» أن وحدة البحث الجنائي تمكنت من القبض على جميع الجناة المتهمين في القضية أمس، وتم أخذ إقرارات اعتراف منهم، كل بدوره الذي قام به أثناء ارتكابهم للجريمة.



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